ليبيا تشارك بمنتدى «صفر نفايات» في تركيا

أعلن المجلس الأعلى للدولة مشاركة وفدٍ منه في أعمال منتدى “صفر نفايات 2026″، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 يونيو 2026، وذلك بدعوة من مؤسسة صفر نفايات التركية.

وبحسب المجلس الأعلى للدولة، شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس عبدالمطلب علي بقص، إلى جانب عضو المجلس الدرعي محمد الخير، ضمن فعاليات الحدث الذي يشهد حضورًا واسعًا لوزراء ومسؤولين وممثلين عن جهات دولية معنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

ويركز المنتدى على تعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري والعمل المناخي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد وسبل الحد من النفايات، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أن هذه المشاركة تأتي في إطار حضوره المستمر في المحافل الدولية المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والتنموية والبيئية، بما يتيح الاطلاع على التجارب العالمية والاستفادة من الممارسات الناجحة في هذه المجالات.

وأكد المجلس أن الانخراط في مثل هذه الفعاليات الدولية ينسجم مع التوجهات الرامية إلى دعم مسارات التنمية المستدامة في ليبيا، والاستفادة من الخبرات الدولية في القضايا ذات الصلة بالبيئة والاقتصاد وإدارة الموارد.

ويُعد منتدى “صفر نفايات” من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قضايا الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، حيث يجمع مسؤولين وخبراء وممثلين عن مؤسسات دولية لمناقشة آليات تقليل النفايات، وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد، ودعم السياسات المرتبطة بالعمل المناخي والتنمية المستدامة على مستوى عالمي.