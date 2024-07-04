 «المجلس الأعلى للدولة» يصدر بيانا هامّا!

عقد المجلس الأعلى للدولة، بحضور رئيس المجلس الدكتور محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة، جلسته المائة، بمقر المجلس.

وخلصت الجلسة إلى “إصدار بيان حول ما صدر عن الهيئة العامة للأوقاف من تصريحات تمس المذهب الإباضي وتثير الفتن وتسيئ إلى النسيج الاجتماعي الليبي”.

كما تضمنت الجلسة “تفويض مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة من اعضاء المجلس المتخصصين في العلوم الشرعية للتواصل مع المؤسسات المعنية لحثها على تبني خطاب ديني وسطي معتدل والابتعاد عن إثارة قضايا تثير الفتن بين أبناء المجتمع الليبي”.

وخلصت الجلسة أيضا إلى “العمل على تعزيز لغة الحوار وحضور لقاءات الحوار المشترك لتقريب وجهات النظر، وعقد لقاء ثلاثي بين رؤساء المجالس لاستكمال لقاء جامعة الدول العربية”، و”مناقشة تعديل قانون الإدارة المحلية وتفعيله وتوزيع الموارد على المحافظات لتحقيق العدالة بين الليبيين”.

الأربعاء 03 يوليو 2024 عقد المجلس الأعلى للدولة، صباح اليوم الأربعاء، بحضور السيد رئيس المجلس الدكتور "محمد تكالة"… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠٢٤