«المجلس الأعلى للدولة» يعتمد تقرير لجنة خارطة الطريق

استأنف المجلس الأعلى للدولة، اليوم الاثنين، جلسته المعلقة رقم (109) برئاسة محمد تكالة، وبحضور النائبين الأول حسن حبيب والثاني موسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إضافة إلى أعضاء المجلس.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة نتائج عمل لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية وملف المناصب السيادية، حيث قدمت اللجنة تقريرها وعرضت ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، وقرر المجلس بعد نقاش موسع اعتماد التقرير.

كما استعرض المجلس ما تم التوصل إليه من مشاورات ومباحثات بين لجنة المناصب السيادية بالمجلس ونظيرتها في مجلس النواب، وقرر العمل على استكمال هذا الملف وفقاً للتوافقات التي جرى التوصل إليها بين الجانبين.