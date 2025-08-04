«المجلس الأعلى للدولة» يناقش خارطة طريق جديدة للعملية السياسية

عقدت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025م، اجتماعها الأسبوعي الاعتيادي برئاسة المهندس محمد امعزب، وبحضور عدد من الأعضاء، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس. ويُعد هذا الاجتماع الأول بعد جلسة انتخاب م

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع آخر المستجدات السياسية في البلاد، وعلى رأسها الإحاطة المرتقبة للمبعوثة الأممية المقرر تقديمها في 21 أغسطس الجاري، والتي ستتضمن طرح خارطة طريق جديدة للعملية السياسية.

كما ناقشت اللجنة التقرير السياسي المقترح من رئيسها، وتم الاتفاق على تقديمه للجلسة العامة المقررة يوم الأحد 10 أغسطس.