«تكالة» يُناقش سير العمل وسبل دعم السياسات الثقافية

عقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة اجتماعاً، برئاسة محمد تكالة، وبحضور النائب الأول حسن حبيب، النائب الثاني موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، بمقر المجلس في طرابلس.

وناقش الاجتماع تنظيم سير عمل المجلس، متابعة تنفيذ قراراته السابقة، واستعراض المستجدات السياسية الراهنة والتطورات الوطنية، في إطار جهود مكتب الرئاسة لتنسيق عمل المجلس وتعزيز دوره التشريعي والرقابي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وخدمة المصلحة العامة.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة هو هيئة استشارية وتشريعية في ليبيا، تعمل على متابعة الملفات الوطنية والتشريعية والتنسيق بين مختلف الجهات السياسية والحكومية، وتأتي اجتماعات مكتب رئاسة المجلس في إطار جهود تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد وتنظيم العمل الداخلي للمجلس لضمان تنفيذ القرارات السابقة ومواكبة التطورات السياسية الراهنة.

“موسى فرج” يبحث مع وكيلة وزارة الثقافة سبل دعم السياسات الثقافية وتعزيز التنسيق المؤسسي

استقبل النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وداد الدويني، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات تعزيز التنسيق بين الوزارة والمجلس، خاصة فيما يتعلق بدور المجلس التشريعي والاستشاري في دعم السياسات الثقافية والتنموية، بالإضافة إلى استعراض سبل تطوير التشريعات المنظمة للعمل الثقافي، بما يسهم في إثراء المشهد الوطني ودعم المبادرات الثقافية.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الثقافة والتنمية المعرفية، خدمةً للمصلحة العامة وتأكيدًا على دور الثقافة في بناء الدولة.