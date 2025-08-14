«المجلس الأعلى للدولة» يواصل تعزيز التنسيق الصحي والسياسي في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن الحبيب، اليوم الخميس 18 أغسطس 2025م، برئيس لجنة إدارة المجلس الصحي العام، الدكتور إبراهيم الشارف، وعدد من قيادات المجلس، منهم مدير إدارة مراجعة الأداء والطعون، الدكتور لطفي الشاوش، ومدير الشؤون الإدارية والمالية، هاجر البركي، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، أبوبكر الهوني.

وخلال الاجتماع، اطلع النائب الأول على أبرز العراقيل التي تواجه المجلس الصحي العام في أداء مهامه، وتمت مناقشة أهمية تنظيم الهيكلية الطبية في ليبيا، واستثمار الخبرات الوطنية المتميزة في القطاع الطبي والمهن المساعدة. وخلص الاجتماع إلى “تشكيل لجنة تنسيق مصغرة” لضمان التواصل بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الصحي العام، والعمل على تفعيل الدور الحيوي للمجلس.

في سياق متصل، عقدت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعها الأسبوعي الاعتيادي، يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025م، برئاسة المهندس محمد امعزب، وحضور عدد من الأعضاء بمقر المجلس في طرابلس.

واستعرضت اللجنة المستجدات السياسية على الساحة الوطنية، وجهود تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، إضافة إلى مناقشة “خارطة الطريق التي ستقدمها المبعوثة الأممية هانا تيته أمام مجلس الأمن”.

وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتسم خارطة الطريق بالوضوح والشمولية، وأن ترتكز على توافق وطني حقيقي يضمن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وفق أسس دستورية متينة، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وآمنة ومستقرة.