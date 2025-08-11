«المجلس الأعلى للدولة» يواصل لقاءاته لتعزيز الوحدة والتنمية الوطنية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، بمقر المجلس في طرابلس، سفير ليبيا لدى جمهورية بلغاريا، أبوبكر سعيد.

وقدم السفير التهنئة لرئيس المجلس وأعضاء مكتب الرئاسة بمناسبة انتخابهم، معبرًا عن تقديره للجهود المبذولة في توحيد الصف وتعزيز التوافق الوطني بين أبناء ليبيا.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين ليبيا وجمهورية بلغاريا، وطرق تطوير العلاقات مع دول منطقة البلقان.

كما تم بحث تطورات ملف المصالحة الوطنية وأهمية دعمها لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

رئيس المجلس الأعلى للدولة وأعضاء مكتب الرئاسة يلتقون المجموعة المؤسسة لتكتل “الوطن بالجميع” لمناقشة خارطة الطريق السياسية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، برفقة أعضاء مكتب الرئاسة: النائب الأول حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، ومستشار الرئيس للشؤون السياسية عبد اللطيف السحيب، بالمجموعة المؤسسة لتكتل “الوطن بالجميع”، والتي تضم عددًا من الأحزاب الليبية، برئاسة الدكتور فتحي الهنقاري وعدد من رؤساء الأحزاب المكونة للتكتل، وذلك في مقر المجلس بطرابلس.

وقدمت المجموعة التهنئة لمكتب الرئاسة بمناسبة انتخابهم وثقة أعضاء المجلس، وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، إلى جانب استعراض المقترحات التي تهدف إلى تجاوز حالة الجمود السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، والمضي قدمًا في مسار ديمقراطي يؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية نزيهة، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.

النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي وفد تنسيقية أهل فزان لمناقشة تعزيز التنمية والإعمار في المنطقة

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن الحبيب، بمقر المجلس في طرابلس، وفدًا من تنسيقية أهل فزان، ضم نخبة من النشطاء السياسيين والاجتماعيين وعددًا من المترشحين للانتخابات البرلمانية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تفعيل القرارات التي تساهم في تنمية الإدارة المحلية في فزان، وأهمية تكثيف الجهود على المستوى الوطني لتعزيز وتيرة الإعمار وتحسين البنية التحتية في المنطقة، إلى جانب بحث التطورات السياسية الراهنة.

وفي ختام اللقاء، أكد الحاضرون دعمهم الكامل للنائب الأول في أداء مهامه، مؤكدين حرصهم على التعاون من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في فزان.