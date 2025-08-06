«المجلس الأعلى للدولة» يواصل لقاءاته لتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاع الشهداء وتطوير الأداء

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، وعددًا من أعضاء المؤسسة، وذلك بحضور مستشار الرئيس للشؤون القانونية الدكتور مجدي الشبعاني.

وخصص اللقاء لبحث ملف حقوق الإنسان في ليبيا، وسبل تعزيز الضمانات والحريات العامة التي تكفلها التشريعات الوطنية، بما ينسجم مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وتناول الاجتماع استعراض عدد من التوصيات والمقترحات الرامية إلى تطوير الإطار القانوني والتشريعي المنظم لحقوق الإنسان، بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية، ويُسهم في ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات داخل المجتمع الليبي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية دعم مؤسسات حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية من أجل ضمان حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

رئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، وكيلة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وداد الدويني، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقدّمت الوكيلة خلال اللقاء التهنئة إلى السيد الرئيس وأعضاء مكتب رئاسة المجلس بمناسبة فوزهم في انتخابات رئاسة المجلس، معربة عن أملها في أن تكون هذه المرحلة فرصة لتعزيز التوافق الوطني، وتمكين المجلس من أداء مهامه بما يخدم المصلحة العامة.

كما استعرضت الدويني جهود وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الوطنية الليبية الجامعة، من خلال تنفيذ خطط وبرامج ثقافية شاملة، تشمل دعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتنظيم المهرجانات والمعارض والندوات، وتشجيع حركة التأليف والنشر، ورعاية المواهب في مجالات المسرح، والفن التشكيلي، والدراما التلفزيونية.

وأكدت في هذا السياق على أهمية الحضور الثقافي لليبيا في المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية، بما يعكس الصورة الحضارية للبلاد ويعزز من دورها الثقافي إقليميًا ودوليًا.

النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي بعدد من أمهات الشهداء لبحث أوضاع أسرهم

التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، بعدد من أمهات الشهداء، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور عضوات المجلس: منى كوكله مقررة لجنة الأمن القومي، والدكتورة هناء العرفي، وابتسام ستيتة.

وخصص اللقاء للاستماع إلى التحديات والصعوبات التي تواجه أسر الشهداء، خاصة في الجوانب المعيشية والخدمية، إلى جانب مناقشة سبل الارتقاء بأوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بتضحيات أبنائهم.

وأكد الحضور خلال اللقاء حرص المجلس الأعلى للدولة على الوقوف إلى جانب عائلات الشهداء، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان حصولهم على حقوقهم، وتوفير ما يلزم من خدمات، وفاءً لتضحيات أبنائهم الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن.

النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات بالمجلس

عقد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، حسن حبيب، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات بالمجلس، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وخُصص الاجتماع لمتابعة سير العمل داخل مختلف الإدارات، واستعراض مستوى تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل اليومي، وسبل تجاوزها.

كما تم خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير الأداء الإداري، وتحسين جودة الخدمات الإدارية والفنية، بما يعزز من كفاءة العمل ويُسهم في توفير بيئة تنظيمية محفزة، تواكب متطلبات العمل المؤسسي.

وأكد النائب الأول، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية تعزيز روح الفريق الواحد، وتكثيف التنسيق والتواصل بين الإدارات، لضمان انسيابية الإجراءات وتحقيق الأهداف العامة للمجلس بكفاءة وفاعلية.