الرئيسية | ليبيا

المجلس الأعلى للدولة يُطالب الكونغريس بوضع حد لدور الإمارات ومصر والسعودية في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 يوليو 2019 - 13:01
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

حمّل المجلس الأعلى للدولة في بيان تلك الدول مسؤولية ما قد ينتج عن ذلك من دمار وخسائر وترويع للآمنين.

طالب المجلس الأعلى للدولة الكونغرس الأمريكي بوضع حد لما سماه الدور المخرب لدول الإمارات ومصر والسعودية الداعمة لحفتر.

حيث وجه المجلس خطاب لرئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيولسي قال فيه أن قوات حفتر ارتكبت العديد من جرائم الحرب وقتلت الأسرى وقصفت اللاجئين، واستخدمت أسلحة أمريكية متطورة الصنع بدعم من فرنسا والإمارات.

كما جاء في الرسالة أن جميع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات حفتر موثقة، ودعت الرسالة الكونغرس الأمريكي إلى التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.

أخبار ذات صلة
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنفذ 119 مشروعاً في مُختلف المدن الليبية

وقال المجلس الأعلى للدولة أن لديه معلومات استخباراتية تفيد بأن مصر وفرنسا والإمارات ترتب للتورط بشكل أكبر مع قوات حفتر للهجوم على العاصمة طرابلس باستخدام الطيران والأسلحة النوعية.

هذا وحمّل المجلس الأعلى للدولة في بيان تلك الدول مسؤولية ما قد ينتج عن ذلك من دمار وخسائر وترويع للآمنين، داعياً بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ومجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء تدخل هذه الدول، وما يترتب عليه من ضحايا وأضرار وانتهاك للسيادة الليبية.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن