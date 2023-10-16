المجلس الأعلى للقضاء يبحث تطوير العمل القضائي

عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد القوي، ونائبه المستشار الصديق الصور النائب العام، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع المستشار عثمان السليني ممثل المجلس عن محكمة استئناف مصراتة، بحضور الصديق بادي المستشار بمحكمة استئناف مصراتة.

وأفادت الصفحة الرسمية لمجلس القضاء على فيسبوك، بأن الاجتماع تناول الصعوبات التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية كافة ومستشاري محكمة استئناف مصراتة خاصة، وكيفية حلحلتها.

كما تم مناقشة تطوير العمل القضائي استعدادا للعام القادم في إطار الارتقاء بمعدلات الأداء وتذليل الصعاب التي تواجه سير المرافق القضائية.