المجلس الأعلى للقضاء يصدر خطاباً بشأن المحكوم عليهم

الاعلى للقضاء يطالب بإحالة كشف المحكوم عليهم ( رويترز)

أصدر المجلس الاعلي للقضاء يوم 19 مارس 2020 م خطاباً موجه للقائم بأعمال النائب العام يطالب فيه إحالة كشف بالمحكوم عليهم ممن تنطلق عليهم الشروط، في الظروف التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتضمن الخطاب تعاني السجون من وجود عدد كبير من النزلاء وما يترتب على ذلك من سرعة انتشار الوباء بين المساجين، وحرصاً من المجلس الأعلى للقضاء على مجابهة انتشار وباء كورونا بينهم عليه.

نطلب إحالة كشف بالمحكوم عليهم ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط .

وجاء ذلك في ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة وتماشياً مع الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة السجناء».

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