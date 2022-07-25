المجلس الأعلى للقضاء يعقد اجتماعه 272 ويتفق على عدة بنود

وترأس الاجتماع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي ونائبه المستشار الصديق الصور.

واستعرض المجلس في جدول أعماله عدد من البنود حول الموضوعات ذات الأهمية بالعمل القضائي وتنظيمه، بالإضافة إلى المقترحات المقدمة بالخصوص.

وناقش المجلس في اجتماعه المواضيع المتعلقة بموظفي الهيئات القضائية وكيفية اقتراح الحلول اللازمة لتدليل كافة مشاكلهم.

واتفق المجلس على عدد من البنود المتعلقة بتنظيم العمل القضائي مستقبلا، لتقديم كل من شانه ان يرتقي به في شتى المجالات .