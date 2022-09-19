المجلس الأعلى للقضاء يُتابع سير العمل القضائي

عقد المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعاً اليوم الاثنين، بمقره في طرابلس، برئاسة رئيس المجلس المستشار مفتاح القوي، ونائبه المستشار الصديق الصور.

وتناول المجلس خلال الاجتماع، المسائل المعروضة عليه بجدول بنود أعماله المتعلقة بسير العمل القضائي.

كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره رقم (122) لسنة 2022 متضمناً الحركة القضائية للعام القضائي الجاري حيث شملت الحركة (414) عضوا منها (216) عضوا نقل إلى القضاء و(65) عضوا نقل إلى النيابة ونقل عدد (103) عضوا إلى الإدارات القضائية كما شملت الحركة نقل عدد (30) عضوا مكانياً.