المجلس الأعلى للمصالحة ينظم مؤتمر العاصمة الجامع للسلم الاجتماعي تحت شعار ” طرابلس عاصمة السلام “

نظم المجلس الأعلى للمصالحة مؤتمر العاصمة الجامع للسلم الاجتماعي تحت شعار ” طرابلس عامصة السلام”.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثلاثاء بفندق المهاري في طرابلس وتواصلت أعمال المؤتمر الأربعاء وتستمر حتى الخميس.

وحضر افتتاح أعمال المؤتمر وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية نورالدين الدالي ورئيس مؤتمر العاصمة الجامع للسلم الاجتماعي رياض الشريف، وعدد من عمداء وأساتذة الجامعات وحكماء ومشايخ ومختصين وخبراء من مختلف المناطق.

وأقيمت خلال أعمال المؤتمر لليوم الثاني ورش عمل في محاور ( دور المرأة الليبية في ترسيخ مبدأ السلم الاجتماعي – دور مؤسسات المجتمع المدني ومسئولياتها تجاه الشباب – القطاع الخاص ودوره في دعم الشباب – الشباب كقوة فاعلة في المصالحة الوطنية ).

هذا ويناقش المؤتمر عدد من المحاور أهمها ( أمن العاصمة خطوة نحو الاستقرار وبناء الدولة – ماهية السلم الاجتماعي – دور الشباب في بناء الدولة وتعزيز السلم الاجتماعي ومخاطر انهياره ) إضافة إلى محور خاص بخارطة الطريق للخروج بالوطن إلى بر الامان.