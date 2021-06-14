المجلس الأعلى للمصالحة يُبدي دعمه للانتخابات القادمة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، أمس الأحد، بمقر المفوضية في طرابلس، ممثلين عن المجلس الأعلى للمصالحة.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن اللقاء يأتي لبحث أوجه الدعم والتعاون الذي يمكن أن يقدمه المجلس الأعلى للمصالحة من أجل نجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وناقش اللقاء سُبل دعم انتخابات سلمية تحظى بالقبول والمصداقية، من خلال دعوة جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم للمشاركة، وتغليب الروح الوطنية، ونشر قيم التصالح والعمل الجاد لترسيخ ثقافة التداول السلمي للسلطة.

كما أثنى الوفد على الجهود التي تبذلها المفوضية في سبيل نجاح المسار الديمقراطي، مثمنين الدور الحيادي الذي حافظت عليه المفوضية لما يمثله من دعم لمستويات الثقة لدى الناخبين، وتحقيق مبادئ النزاهة والمصداقية، وفق قولهم.