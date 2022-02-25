المجلس الأوروبي: ليبيا تحتاج إلى إصلاح شامل لقطاعها الأمني

قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إنّ ليبيا تحتاج إلى إصلاح شامل لقطاعها الأمني إذا أرادت تحقيق استقرار دائم، وإنّ إصلاح القطاع الأمني لن ينجح إلا إذا كان قائمًا على رؤية مشتركة على المستويين الليبي والأوروبي.

وبيّن المجلس الأوروبي أنّ إصلاح القطاع الأمني، يتطلب تطوير رؤية مشتركة ضمن المسارات الثلاثة لعملية الأمم المتحدة، مضيفا أنّ عملية الأمم المتحدة في ليبيا قد تكون متعثرة لكنها أوجدت فرصة للإصلاح.

وأشار المجلس الأوروبي أنّ الأوروبيين والليبيين يتمتعون بأفضل فرصهم منذ سنوات لبناء شراكات أمنية دائمة في مكافحة التهريب والإرهاب وغيرها/ مضيفا أنّه «كي يتنافس الأوروبيون بشكل فعال مع خصومهم الجيوسياسيين في ليبيا، سيحتاجون إلى استراتيجية مشتركة رفيعة المستوى ومبادئ تشغيلية مشتركة».

وتابع المجلس الأوروبي أنّه ينبغي على الأوروبيين وضع خطة لمساعدة قطاع الأمن وإنشاء هيئة إصلاح القطاع الأمني، مملوكة لليبيين ومنحها بعض النفوذ السياسي ودعم محاولاتها لإعادة تنظيم قطاع الأمن الليبي.

واعتبر المجلس الأوروبي أنّه يجب أن يكون إنشاء مؤسسة يمكنها الصمود في وجه الصراعات والأزمات السياسية الحالية في ليبيا، إلى جانب دعم المبادرات المحلية والشركاء الذين يمكنهم المشاركة في برامج إصلاح القطاع الأمني قصيرة المدى.