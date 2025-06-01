المجلس الاجتماعي النواحي الأربع يُطالب بحل جميع الأجسام السياسية

طالب المجلس الاجتماعي النواحي الأربع بحل جميع الأجسام السياسية دون استثناء، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.

وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، أدان المجلس بأشد العبارات ما قامت به من وصفها بمجموعة مؤدلجة تُطلق على نفسها اسمها “المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع”، واستنكر الشعارات التي ترفعها هذه المجموعة والتي تزج باسم منطقة النواحي الأربع في صراعات حزبية لا تثمل إرادة أهل المنطقة، بحسب البيان.

كما طالب البيان بحل كافة المليشيات المسلحة ودعم مؤسستي الجيش والشرطة فقط.