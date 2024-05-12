المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعقد اجتماعاته في المنامة

ينعقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

وبدأت أمس الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في دورته العادية الثالثة والثلاثين، باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وناقش المجتمعون عدداً من مشاريع القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري اليوم، فضلاً عن مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وضرورة رفع مستوى التعاون بينها، والسعي باتجاه تطوير نماذج اقتصادية مستدامة تُسهم في رفع مستويات المرونة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهها الدول العربية.

وتضمن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من المجلس التحضيري للقمة (12) بنداً، منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي الاجتماعي والتنموي المشترك، وخطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت بها دولة فلسطين.

كما تضمن مشروع جدول الأعمال بنداً حول “عقد اجتماعي جديد: الحوار الاجتماعي سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام”؛ والنظر في إيجاد آلية لربط مؤسسات وبنوك التنمية الاجتماعية تحت مظلة جامعة الدول العربية.

يشار إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة سينعقد يوم الخميس المقبل.