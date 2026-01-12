قتلى بغارات أمريكية باليمن.. الانتقالي الجنوبي: لن نعمل تحت إمرة السعودية

أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، فرج البحسني، أن القوى المسلحة في جنوب اليمن لن تعمل تحت إمرة التحالف بقيادة السعودية، وذلك غداة إعلان صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن توحيد القوات الجنوبية تحت قيادة التحالف.

وأوضح البحسني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن توحيد القوى المسلحة في الجنوب، سواء كانت تابعة للمجلس الانتقالي أو لمحافظة حضرموت أو أي من الفصائل الأخرى، تحت راية واحدة بقيادة التحالف سيكون أمرًا صعبًا، مؤكدًا رفض القوات الجنوبية أي محاولات لفرض قيادة خارجية عليها.

وأضاف البحسني أن المملكة العربية السعودية يجب أن تسمح للجنوبيين بإجراء مشاورات مستقلة بعيدًا عن الضغوطات المحتملة في حال عقد الاجتماعات في الرياض، بما يتيح للجنوب التعبير عن موقفه بحرية.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة عدن وجزيرة سقطرى تحركات شعبية واسعة، شارك فيها آلاف المواطنين دعماً للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي.

وأكد المشاركون رفضهم أي محاولات لحل المجلس، معتبرينه الممثل الشرعي لشعب الجنوب، مع تفويض الزبيدي بقيادة المرحلة القادمة. كما شدد رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم ومواصلة النضال لتحقيق تطلعاتهم الوطنية.

وأشار نائب رئيس المجلس الانتقالي بمحافظة أرخبيل سقطرى، صالح بن ماجد، إلى أن التظاهرة حملت رسالة واضحة مفادها تمسك الشعب الجنوبي بحق تقرير مصيره وعدم القبول بأي تدخلات خارجية تمس استقلالية القرار المحلي.

وتمثل هذه التطورات انعكاسًا للتوترات المستمرة بين السلطة المركزية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة فيما يتعلق بـ الإدارة والسيطرة على القوات المسلحة في الجنوب. وتبرز تصريحات البحسني تحديًا أمام التحالف السعودي في محاولة توحيد القوات، كما تؤكد إصرار المجلس الانتقالي على الحفاظ على استقلالية القرار العسكري والسياسي للجنوب.

وتعكس التظاهرات الشعبية في سقطرى وعدن حجم الدعم الشعبي للمجلس الانتقالي، مما يعزز موقفه في المفاوضات ويشير إلى استمرار الانقسام الجنوبي-الشمالي في اليمن رغم جهود الوساطة الإقليمية والدولية.

هذا وتأسس المجلس الانتقالي الجنوبي في 2017 كجهة سياسية وعسكرية تمثل الجنوب اليمني، في إطار صراع طويل مع الحكومة المركزية حول الحكم والإدارة وتقرير المصير.

وتعتبر قضية الجنوب أحد أبرز الملفات في النزاع اليمني، حيث يسعى المجلس الانتقالي لاستعادة سلطاته على محافظات الجنوب وفق رؤية سياسية وعسكرية مستقلة، بينما تدعم السعودية التحالف الحكومي لمحاولة توحيد القوات تحت قيادتها.

مقتل عنصرين من تنظيم القاعدة بغارة أمريكية في محافظة مأرب اليمنية

أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، أن طائرة أمريكية مسيرة استهدفت دراجة نارية كانت تقل رجلين يشتبه بانتمائهما لتنظيم القاعدة، ما أسفر عن مقتلهما دون التعرف على هويتيهما حتى الآن.

وجاءت هذه الغارة بعد سلسلة من الهجمات الأمريكية على عناصر التنظيم في المنطقة، منها غارة يوم 23 ديسمبر 2025 التي قتلت خبير المتفجرات المعروف باسم كمال السناني، وغارة في 9 ديسمبر أسفرت عن مقتل أبو عبيدة الحضرمي وعضو جهاز الأمن التابع للتنظيم أنيس الحسالي.

ويستغل تنظيم القاعدة الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المسيطرة على شمال البلاد لتوسيع نفوذه واستهداف الجيش اليمني وقوات الأمن، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب في اليمن ودعم القوات المحلية ضد التنظيمات المسلحة.