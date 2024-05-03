«المجلس البلدي في بنغازي» يلتقي مدراء شركات أمريكية متخصصة بمجال الزراعة

التقى رئيس المجلس البلدي في بنغازي، الصقر بو جواري، بمديري أربع شركات أمريكية متخصصة في مجال الزراعة.

وبحسب وكالة وال، “جاء اللقاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن ضرورة تفعيل المشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغِذائي، وبالتنسيق مع جهاز استثمار المرحلة الأولى للنهر الصناعي منطقة سهل بنغازي والجهاز الوطني للتنمية”.

“وتضمن اللقاء مناقشة سبل تفعيل المشاريع الزراعية في منطقة سهل بنغازي والمشاكل والصعوبات التي تواجهه هذه المشاريع وسبل الاستفادة من الخبرات الأجنبية في تطوير وتحديث التقنيات المستخدمة في المشروعات الزراعية”.

“كما تضمن اللقاء الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات للتغلب على العوائق والصعوبات والعمل بشكل مرحلي في المشروع بهدف تحقيق استثمار لجميع مواقع المشروع وتفعيل العمل لتحقيق أكبر إنتاجية مُمكنة لدعم الاقتصاد الوطني وإتاحة فرص عمل للمواطنين”.

هذا وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة جهاز النهر الصناعي المهندس فوزي الشريف والكاتب العام بجهاز النهر الصناعي المهندس توفيق الشبعان.