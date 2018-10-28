المجلس التسييري لبلدية بنغازي يُباشر مهام عمله

باشر صباح اليـوم الأحد الموافق 28. أكتوبر المجلس التسييري لبلدية بنغازي مهام عمله بديوان بلدية بنغازي، حيث حضـر المهندس – الصقر عمران بوجواري رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وإدريـس غيث أقدورة عضو المجلس التسييري.

وعُقد اجتماع بحضور عمر نشاد وكيل الديوان والسادة رئيس وأعضاء لجنة الاستلام والتسليم المكلفة من وزارة الحكم المحلي والسادة مدراء المكاتب والإدارات والمراقب المالي و الموظفين في ديوان البلدية.

هذا وأكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي في كلمته على التضحيات التي قام بها الجيش الليبي والقوى المساندة وترحم على الشهداء وأثنى على الجهود المبذولة من عبدالله عبد الرحمن الثني رئيس مجلس الوزراء ود.عادل عوض الزائدي وكيل وزارة الحكم المحلي المكلف بتسيير أعمال الوزارة، وثقتهم ودعمهم لبلدية بنغازي.

وأشاد بالجهود التي قام بها المستشار عبدالرحمن العبار طيلة فترة تكليفه، وضرورة تكاثف الجهود بين الجميع بهدف خدمة الصالح العام والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأن المجلس التسييري يعتزم بعون الله العمل على اتخاذ قرارات مهمة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين ورفع المعاناة عنهم، سائلن الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد.