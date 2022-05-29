المجلس التسييري لبلدية ترهونة يعقد اجتماعاً طارئاً

عُقِد اليوم الأحد، بمكتب رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، اجتماع طارئ، ضم رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية ترهونة.

ويأتي الاجتماع لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالعمل داخل ديوان المجلس فيما يتعلق باستيفاء إجراءات الموظفين الجدد وكذلك مناقشة ومتابعة إجراءات صرف مستحقات الشركات التي أنجزت أعمالها المتعاقد عليها ضمن مشاريع التنمية المحلية التي يشرف المجلس التسييري لبلدية ترهونة على تنفيذها من خلال لجان هندسية متخصصة.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة موضوع مرتبات العمالة العارضة بإدارة خدمات النظافة بالبلدية، في حين نوه عدد من الأعضاء على ضرورة تجديد الخطاب لوزارة الحكم المحلي وخاصة بعد نقل اختصاصات خدمات النظافة للمجلس التسييري وذلك لدعم إدارة خدمات النظافة بترهونة بالآليات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لبلدية ترهونة.