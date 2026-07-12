المجلس الرئاسي: اجتماع لجنة «5+5» يعزز مسار توحيد المؤسسة العسكرية

رحب المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بمشاركة رئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول صلاح الدين النمروش، ورئيس أركان القيادة العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، وعدد من القيادات العسكرية.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة تعكس استمرار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الحوار العسكري، والبناء على ما تحقق من تفاهمات وثقة متبادلة، بما يدفع مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكد المجلس الرئاسي أن هذا المسار يأتي امتدادًا للجهود الوطنية التي بذلها القادة العسكريون خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في ترسيخ قنوات التواصل وتعزيز الثقة بين مختلف المكونات العسكرية، بما يوفر أساسًا متينًا لاستكمال مشروع توحيد المؤسسة العسكرية في إطار الشرعية والمؤسسات الوطنية.

وجدد المجلس الرئاسي تأكيده أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل أولوية وطنية وركيزة أساسية لاستكمال توحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف لإنجاز الاستحقاقات الوطنية، بما يخدم وحدة ليبيا وسيادتها.

وشدد المجلس الرئاسي على أن أي ترتيبات أو تفاهمات أمنية أو عسكرية يجب أن تتم في إطار الشرعية، وبما يعزز مهنية المؤسسة العسكرية ووحدتها، ويكرس خضوعها للسلطة الشرعية للدولة وفقًا للتشريعات النافذة.

وأكد المجلس الرئاسي استمراره في رعاية هذا المسار الوطني ودعم مخرجاته، داعيًا جميع القيادات والمؤسسات العسكرية إلى مواصلة الحوار والتنسيق بروح المسؤولية الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للوطن، بما يسهم في استكمال مشروع توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز أمن ليبيا واستقرارها.