المجلس الرئاسي يؤكد على استقلال القضاء ورفض التدخلات السياسية

أصدر عضوا المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، بيانًا مشتركًا يؤكدان فيه على التزام المجلس الثابت بمبدأ استقلال القضاء ورفض أي تدخلات سياسية قد تؤثر على عمله.

وجاء في البيان، الذي صدر اليوم في طرابلس، التأكيد على أن الأحكام القضائية هي أحكام واجبة الاحترام والنفاذ، وأن القضاء يجب أن يظل بعيدًا عن التنازع السياسي أو الخلافات بين الأطراف.

كما شدد البيان على أن المجلس الرئاسي، باعتباره هيئة رئاسة الدولة، لا ينبغي أن يُستدرج إلى صراعات سياسية أو يُستعمل كأداة في أي اصطفافات قد تؤثر على حياده.

وأضاف البيان أن أي محاولة لتوظيف القضاء خارج إطاره الدستوري أو التأثير في قراراته تُعد مساسًا خطيرًا باستقلاله، مما يهدد شرعية الدولة الليبية نفسها.

وفي ختام البيان، أكد المسؤولان التزامهما الثابت بسيادة القانون واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، داعين جميع المؤسسات إلى احترام حدود اختصاصها بما يحفظ استقرار الدولة ويعزز العدالة.