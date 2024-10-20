الرئاسي يبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش عبد الله اللافي، اليوم الأحد، رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومعاونه اللواء دكتور صلاح الدين النمروش.

وناقش الاجتماع “الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية، وسُبل تكاثف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد”.

وأكد القائد الأعلى، على “أهمية الالتزام بالضبط والربط العسكريين لما لذلك من أثر على التنظيم وسير العمل بالصورة الصحيحة”.

“الحداد” يلتقي وكيل وزارة الدفاع العقيد “عبد السلام الزوبي”

في السياق، عُقد صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة الدفاع، اجتماعًا ضم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد”، ووكيل وزارة الدفاع العقيد “عبد السلام الزوبي”، مع رؤساء الأركانات النوعية، وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الإدارات برئاسة الأركان العامة.

وتناول الإجتماع خطة العمل المشتركة بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان خلال الفترة المقبلة.

وأكد كل من رئيس الأركان العامة ووكيل وزارة الدفاع على أهمية العمل بروح الفريق، والتعاون من أجل إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز أدائها.