المجلس الرئاسي يبحث توسيع صلاحيات البلديات

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وحضور النائب بالمجلس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، مع وزيري المالية والحكم المحلي فرج بومطاري وميلاد الطاهر.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار إجراءات الحكومة المتواصلة لتفعيل نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.

وناقش الاجتماع بعض الملاحظات الواردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصة بالرسوم و العوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وآليات التنفيذ في ظل صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد اللائحة و وضعها موضع التنفيذ الفوري، والبدء في جباية الإيرادات المحلية على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية و فتح الحسابات الخاصة بذلك.

وقرر الاجتماع تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي وجمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.

هذا والتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس الأحد، بوفد يضم عدد من عمداء البلديات بناء على طلبهم.

وضم الوفد عمداء بلديات كل من (الزنتان، مسلاته، غريان، الزهراء، العزيزية، نالوت، حي الاندلس، ابوسليم).

وأكد العمداء خلال اللقاء على دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، وعلى أهمية التكاتف بالنظر لحساسية الظرف و خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما أكدوا على ضرورة إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية لتحسين الخدمات وتحسين معيشة المواطن، وتفعيل نظام الإدارة المحلية.

ورحب السراج بالعمداء مؤكدا على أهمية دور البلديات في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات، موضحا بأن المجلس الرئاسي مستمر في إجراء الإصلاحات بكافة الأوجه وبمختلف المجالات، وأعلن عن تخصيص المجلس الرئاسي لميزانية عاجلة للبلديات لمعالجة المختنقات وتحسين الخدمات، ستصرف خلال الأسابيع القادمة.

كما أشار إلى اعتماد مجلس الوزراء للائحة الإيراد المحلي ووعد بفتح حسابات هذا الإيراد لجميع البلديات خلال الأيام القادمة، ونقل الاختصاصات المحلية إلى المجالس البلدية.