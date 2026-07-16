المجلس الرئاسي يبحث خطوات توحيد «المؤسسة العسكرية» والمسار الانتخابي

عقد المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم اجتماعًا في مقر المجلس خُصص لبحث عدد من الملفات السياسية والعسكرية، ومتابعة آخر التطورات على الساحة الوطنية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسار توحيد مؤسسات الدولة.

واستعرض الاجتماع مخرجات اللقاء العسكري الأخير الذي عُقد في مدينة سرت، وما أسفر عنه من تفاهمات وخطوات عملية تهدف إلى مواصلة مسار توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التنسيق بين مختلف المكونات العسكرية الليبية.

وأكد المجلس الرئاسي أهمية ترسيخ بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة ومهنية، تكون خاضعة للسلطة المدنية الشرعية، باعتبار ذلك أحد المسارات الرئيسية لدعم استقرار الدولة وتعزيز وحدتها.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات ملف التقاعد العسكري، في ضوء المقترح المقدم من وزارة الدفاع، حيث جرى بحث استكمال إجراءات إحالة العسكريين الذين استوفوا الشروط القانونية إلى التقاعد، بما يحفظ حقوقهم ويسهم في تنظيم المؤسسة العسكرية وتطوير آليات عملها.

كما تناول المجلس تطورات المشهد السياسي في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي، عبر الدفع نحو رؤية وطنية جامعة تقوم على الشراكة بين الليبيين، وتدعم استكمال الاستحقاقات الوطنية، بما يعزز وحدة البلاد ويوحد مؤسساتها ويمهد لإجراء الانتخابات ضمن إطار دستوري توافقي.

وأكد المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، أن تحقيق تقدم في مسار توحيد المؤسسة العسكرية يمثل ركيزة أساسية لإنجاح العملية السياسية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكامل الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.

وأشار المجلس إلى أن توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتعزيز الاستقرار يمثلان جزءًا أساسيًا من تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة موحدة وآمنة ومستقرة، قادرة على استكمال مسارها السياسي والمؤسسي.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الجهود السياسية والعسكرية في ليبيا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، إلى جانب دفع التوافقات السياسية التي تمهد لاستكمال المسار الانتخابي.