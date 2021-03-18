المجلس الرئاسي يبحث عودة عمل السفارة الإسبانية من طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، السفير الإسباني لدى ليبيا فرانشيسكو خافيير، والوفد المرافق له.

ورحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في بداية اللقاء بالسفير الإسباني لدى ليبيا والوفد المرافق له، مثمنا على دور العلاقات بين ليبيا والمملكة الإسبانية.

من جانبه هنأ السفير الإسباني رئيس المجلس ونائبيه لانتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة التي سوف تقود البلاد إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر من العام الجاري، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأشار السفير إلى أن العلاقات بين ليبيا وإسبانيا علاقات متينة، وقال: “إننا سوف نقدم كافة الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وندعم المصالحة الوطنية في ليبيا”.

كما أكد خافيير أن السفارة الإسبانية في ليبيا تعمل بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن العمل على عودة السفارة إلى طرابلس سوف يكون تدريجيا، وأضاف: “سنقوم بتسهيل عمليات الحصول على التأشيرة لليبيين في الوقت القريب”.