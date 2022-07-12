المجلس الرئاسي يبحث مع المحكمة العليا النصوص الخلافية بمشروع الدستور

بحث نائب مجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، سبل إعادة صياغة النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، بشكل توافقي، وإمكانية تجنب العقبات والتحديات المتعلقة بالقضايا المطروحة.

وبينّ المجلس الرئاسي وفق الصفحة الرسمية إن اللقاء جاء ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها النائب، في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة.

يذكر أن نائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، قد بدأ مشاوراته الرسمية يوم الإثنين، بلقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ضمن مساعي المجلس لعرض تفاصيل المبادرة ومعالجة النقاط الخلافية، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية.