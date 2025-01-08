المجلس الرئاسي يتابع تنفيذ العملية العسكرية في الزاوية

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش، والفريق الدكتور صلاح النمروش ٱمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، اجتماعاً عسكريا للمنطقة لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من العملية العسكرية في مدينة الزاوية، التي تهدف لمحاربة أوكار الظلام وفرض الأمن بالمنطقة كلها.

شاهد| النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش، والفريق الدكتور صلاح النمروش ٱمر المنطقة العسكرية… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الأربعاء، ٨ يناير ٢٠٢٥