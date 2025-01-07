المجلس الرئاسي يتابع سير العمليات العسكرية والأمنية بمدينة الزاوية

تابع عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، مع معاون رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، الفريق صلاح الدين النمروش، ومدير مديرية أمن الزاوية وعدد من الضباط المشاركين في العملية الأمنية الواسعة التي تقوم الوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، بتنفيذها داخل المدينة، ضمن خطة تأمين أحيائها ومناطقها استجابةً لنداءات أهالي الزاوية.

وياتي هذا اللقاء “لمتابعة سير العمليات، وألية استمرار محاربة الجريمة وملاحقة المطلوبين للعدالة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، وكذلك الأجهزة الأمنية بالمدينة، بهدف استتباب الأمن في كل أنحاء المدينة، اضافة إلى التأكيد على أهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والاستقرار”.