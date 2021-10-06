المجلس الرئاسي يجتمع برئيس حكومة الوحدة الوطنية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان بالمجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ويأتي الاجتماع لمناقشة آخر المستجدات في البلاد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

واستعرض المجلس مع رئيس الحكومة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل مدن البلاد.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور الحكومة، من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار دعم حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفايروس في كل المدن.

من جهة أخرى، أكد الاجتماع على أهمية استمرار العمل على استتباب الأمن، من خلال التنسيق بين الأجهزة المختصة، وحث كل هذه الأجهزة على أداء دورها المناط بها.