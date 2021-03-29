المجلس الرئاسي يدرس إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وذلك خلال اجتماع تشاوري جرى اليوم الاثنين.

وشدّد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن فريق العمل قدم الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.