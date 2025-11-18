المجلس الرئاسي يرحب بتوقيع «الاتفاق الموحد» ويؤكد متابعة تطبيقه

رحب المجلس الرئاسي بتوقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحد بين المجلسين، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تعزيز مسار التوافق والاستقرار المالي وترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية في إدارة شؤون الدولة.

وأكد المجلس على أهمية التزام مصرف ليبيا المركزي بالتطبيق الدقيق لكافة بنود الاتفاق، خصوصًا ما يتعلق بالضوابط القانونية المنظمة للاعتمادات المستندية والإجراءات المعتمدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يكفل سلامة العمليات المالية وحماية المال العام، ويضمن أعلى مستويات الكفاءة والانضباط والشفافية.

وأشار المجلس إلى أنه سيعمل على متابعة تنفيذ الاتفاق بشكل مباشر لتعزيز مبادئ الإفصاح، والتخطيط الرشيد، والحفاظ على الاحتياطيات النقدية، وصون قيمة الدينار الليبي، دعمًا للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

كما ثمّن المجلس الجهود الوطنية والدولية التي ساهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق وتيسير إبرامه، مؤكدًا أن تنفيذه يشكل خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة في البلاد.