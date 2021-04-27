المجلس الرئاسي يستعرض الوضع العسكري الحالي

اجتمع عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

وقدم رئيس الأركان العامة إحاطة شاملة عن الوضع العسكري الحالي وكل ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لعمل المناطق والوحدات العسكرية.

كما ناقش الاجتماع موضوع تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية، والجهود المبذولة للقضاء عليها وتجفيف منابعها.

وفي ضوء ذلك، تم التأكيد على دعم كل الجهات المختصة بمكافحة عمليات تهريب الوقود التي تستنزف مقدرات البلاد، وكذلك مساعدة الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية، بالحد من الهجرة غير الشرعية، والقبض على عصابات الجريمة المنظمة.