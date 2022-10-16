المجلس الرئاسي يستقبل المبعوث الأممي الجديد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في أول لقاء له بالمجلس الرئاسي.

ورحب الرئيس والنائب بالمجلس في مستهل الاجتماع، بالمبعوث الأممي الجديد متمنين له التوفيق في مهامه، مشيدين بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية السياسية، مؤكدين أن هناك اتفاق تام على أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى حل سياسي عاجل للأزمة الليبية.

بدوره نقل المبعوث، تحيات الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رئيس المجلس الرئاسي ونائبي المجلس، مشيداً بالدور الكبير الذي قدمه الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، مشيراً إلى أهمية أن يكون الحل من خلال الليبيين أنفسهم، مبدياً حرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.