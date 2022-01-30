المجلس الرئاسي يستنكر هجوم تنظيم «داعش» في القطرون

استنكر المجلس الرئاسي، الهجوم الغاشم الذي شنه تنظيم “داعش” الإرهابي بالقرب من مدينة القطرون جنوب غرب ليبيا، الأربعاء الماضي، والذي راح ضحيته عدد من أبناء الوطن، الذين قضوا دفاعًا عن الأرض والعرض.

وترحم المجلس في بيان له، على أرواح ضحايا الهجوم ، وأهاب “بكل من فرقتهم السياسة أن يجتمعوا على نصرة بلادهم وتأمين استقلالها وحدودها وضمان مستقبل أبنائهم على هذه الأرض التي أورثها لنا الآباء، موحدة مستقلة ذات سيادة”.

وحث المجلس دول الجوار والمجتمع الدولي على “الاضطلاع بالتزاماتهم وما تمليه أواصر الجوار والاتفاقات الدولية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه”.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بأن “المواجهات بين قوات الأمن والتنظيم جاءت بعدما استهدفت عناصر التنظيم دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب التابعة لقوات حفتر، مؤكدة “نجاح الدوريات الأمنية التابعة لها بدعم من القوى المساندة في القضاء على أربعة عناصر من التنظيم وتدمير آلياتهم”.