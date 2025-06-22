المجلس الرئاسي يطّلع على جهود تثبيت وقف إطلاق النار

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي بصفتهما القائد الأعلى للجيش موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم (2) للعام 2025م، والمكلفة بمتابعة تنفيذ تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومعاونه الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، ورؤساء الأركان النوعية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة الشرطة العسكرية.

وقدّم رئيس وأعضاء اللجنة إحاطة شاملة أمام القائد الأعلى حول أعمال اللجنة، وآخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في العاصمة، وما تحقق من نتائج في ملف تثبيت وقف إطلاق النار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة على أهمية تمكين اللجنة من الإمكانيات الفنية واللوجستية التي تؤهلها لأداء المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل، بما يضمن استمرارية الجهود المبذولة وتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.

بدوره، جدّد القائد الأعلى للجيش الليبي تأكيده على متابعة عمل اللجنة، واستمراره في تقديم كافة أوجه الدعم لها، مشدداً على ضرورة التزام جميع التشكيلات العسكرية بالأوامر والتعليمات الصادرة عنه، حفاظاً على الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس.

كما قرر القائد الأعلى تعزيز الصلاحيات التنفيذية للجنة، بما يتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، باعتبارها الجهة المخولة بمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار وتحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن الإطار السيادي والعسكري للدولة الليبية.