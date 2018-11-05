المجلس الرئاسي يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ وإدارة طريق “إمساعد – رأس إجدير”

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الهيكل التنظيمي للجهاز، والذي يتكون من عدد من التقسيمات التنظيمية والتي من بينها رئيس الجهاز، ومساعده، ومدير إدارة الشؤون المالية والفنية، وإدارة التشغيل والصيانة.

ويتول الجهاز بموجب القرار رقم (1451) لسنة 2018 إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتصاميم والمواصفات الهندسية، بالإضافة إلى وضع التقديرات المالية ذات العلاقة بأعمال ومشروعات الجهاز وتنفيذها ومتابعتها، وبالأخص تنفيذ أحكام معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي فيما يتعلق بطريق “إمساعد – رأس اجدير”.

كما نص القرار على تولي لجنة مختصة تعمل تحت إشراف الجهاز بتمثيل الجانب الليبي في اللجنة المشتركة المنصوص عليها بالمادة (9) فقرة (1) من معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي، المصادق عليها بالقانون رقم (2) لسنة 2009 م.

هذا وسيتم تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الوزراء.