المجلس الرئاسي يعتمد قرارات «تقاعد وإنهاء» استدعاء لضباط الجيش

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، والنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء، حزمة من القرارات الخاصة بضباط الجيش الليبي، وذلك بحضور رئيس الأركان العامة المكلف الفريق أول الدكتور صلاح الدين النمروش، ومدير مكتب القائد الأعلى الفريق ركن محمد بن يوسف.

وشملت القرارات إحالة عدد من ضباط الجيش الليبي إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية، إلى جانب إحالة الضباط الشهداء إلى التقاعد عقب بلوغهم السن القانونية، إضافةً إلى إصدار قرار بإنهاء استدعاء عدد من الضباط للخدمة العسكرية، وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها.

وأوضح المجلس الرئاسي أن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على صون الحقوق القانونية والوظيفية لمنتسبي المؤسسة العسكرية، وترسيخ مبادئ العدالة الإدارية، وضمان التسوية النظامية للأوضاع الوظيفية.

وأكد أن الإجراءات تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية، والحفاظ على حقوق العسكريين وأسرهم، بما يواكب متطلبات تطوير المؤسسة العسكرية وفق الأطر القانونية النافذة.