المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا عسكريا

عقد المجلس الرئاسي- القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأحد، اجتماعا بمقر اللواء 111 مجحفل مع رؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية، ووكيل وزارة الدفاع، ورؤساء الأجهزة والإدارات، والضباط وضباط الصف، بمناسبة الذكرى الـ 84 لتأسيس الجيش الليبي.

وشدد القائد الأعلى للجيش الليبي خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في دعم المؤسسة العسكرية العريقة لحماية ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها،

وأكد القائد الأعلى على أهمية اللقاء مع الكفاءات العسكرية، في اجتماع يعقد لأول مرة بهذا المستوى، موضحاً بأن توحيد المؤسسة العسكرية ليس خياراً، وإنما ضرورة ملحة، لتأسيس جيش قوي ومتماسك، وركيزة أساسية لضمان استقرار الوطن.

وطالب القائد الأعلى، بضرورة زيادة العمل لمواجهة كافة التحديات التي تعيق المؤسسة العسكرية، لمنع التهديدات التي تمس الأمن القومي لليبيا، موضحاً أن توحيد المؤسسة العسكرية سيساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

وأكد القائد الأعلى، بالجيش فقط تُبنى الدولة، لأنه صمام الأمان للدفاع عن الوطن، والمحافظة على وحدته وتحقيق استقراره، مسترشداً بالدول التي سقطت أنظمتها وبقيت مؤسساتها العسكرية متماسكة حافظت على وحدة الوطن وسيادته.