المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا عسكريا مع أعضاء 5+5

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 11 أغسطس 2024 - 14:04 | آخر تحديث: 11 أغسطس 2024 - 15:04 نُشر: الأحد، 11 أغسطس 2024 - 14:04
ليبيا
المجلس الرئاسي
القائد الأعلى للجيش الليبي ىيعقد اجتماعا عسكريا

عقد المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأحد، اجتماعاً عسكرياً مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع، سُبل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتنسيق عمل لجنة 5+5.”

وكانت قد توصلت الأطراف المتصارعة في تاجوراء إلى اتفاق للتهدئة ووقف الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة، وانتشار قوات محايدة على خطوط التماس لفض النزاع، بعد مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 شخصاً.

بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في تاجوراء، وما تلاها من تحشيدات عسكرية داخل العاصمة طرابلس وحولها.

آخر تحديث: 11 أغسطس 2024 - 15:04
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