المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا عسكريا مع أعضاء 5+5

عقد المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الأحد، اجتماعاً عسكرياً مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية.
وناقش الاجتماع، سُبل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتنسيق عمل لجنة 5+5.”
وكانت قد توصلت الأطراف المتصارعة في تاجوراء إلى اتفاق للتهدئة ووقف الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المنطقة، وانتشار قوات محايدة على خطوط التماس لفض النزاع، بعد مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 شخصاً.
بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في تاجوراء، وما تلاها من تحشيدات عسكرية داخل العاصمة طرابلس وحولها.
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