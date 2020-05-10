المجلس الرئاسي يُعلن وفاة رئيس المخابرات العامة إثر سكتة قلبية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وفاة رئيس جهاز المخابرات المكلف عبد القادر التهامي أمس السبت إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وقدم المجلس تعازيه لأسرة التهامي وأهالي منطقة أقار الشاطئ وزملاء الفقيد.

وتتداولت الاخبار عبر وسائل الاعلام المختلفة، فجر الأحد، إن “اللواء التهامي توفي في منزله بطرابلس، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة”.



والتهامي، سياسي ليبي، عمل ضابطا في جهاز الأمن الخارجي خلال فترة حكم معمر القذافي (1977-2011).

وبعد 6 سنوات من سقوط حكم القذافي، عاد إلى الحياة السياسية، وتم تعيينه مديرا للمركز الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي 25 أبريل/ نيسان 2017، تم تكليفه من قبل المجلس الرئاسي للحكومة، برئاسة جهاز المخابرات العامة منذ أبريل 2017، حتى مايو 2020.

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