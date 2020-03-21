المجلس الرئاسي يفرض حظر التجول في كامل التراب الليبي

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، القرار رقم 215 لسنة 2020، بشأن إعلان حظر التجول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد.



وبموجب المادة الأولى من القرار يحظر التجول في كامل التراب الليبي من الساعة 6 مساءاً حتى 6 صباحاً اعتباراً من يوم غد الأحـد، وتعدل فترة حظر التجول حسب مقتضيات الأزمة.

ويُستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والإتصالات وحركة الشحن.

وموجب القرار تقفل إقفالا تاماً على مدى اليوم المساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الإجتماعية والمنتزهات والنوادي والمحال التجارية وتمنع إقامة المآتم الأفراح وإستخدام وسائل النقل الجماعي.

ويُستثنى من القفل العام شركات ومحال المواد الغدائية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول.

هذا وستتولى بموجب القرار، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة تنظيم العمل بها خلال فترة السماح بالتجول.

كما ستتولى وزارة الداخلية وقوات الجيش التابع لحكومة الوفاق ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.

وسيعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم بالقانون الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1955 بشأن حالة الطوارئ، والمادة 467 من قانون العقوبات، والمادة 136 من القانون رقم 106 لسنة 1973.

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