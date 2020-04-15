المجلس الرئاسي يفرض حظر تجول تام اعتباراً من الجمعة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، القرار رقم 277 لسنة 2020 بتقرير بعض الأحكام بإعلان حظر التجول.

ونصت المادة الأولى من القرار، على فرض حظر تجول حظراً تاماً اعتباراً من الجمعة القادمة، ولمدة 10 أيام.

ويستثنى من حظر التجول الأعمال المنصوص عليها في القرار رقم 215 لسنة 2020.

كما يستثنى بموجب المادة الثالثة من القرار، جزئياً من حظر التجول والعمل أعمال شحن المواد الغذائية بكل أنواعها، والعمل بالمحلات الصغيرة للمواد الغذائية بأنواعها، والمخابز، على أن تبدأ أعمالها من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً فقط.

هذا وأعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تنفيذ حظر تام ابتداء من الجمعة المقبلة.

وأفادت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عُقِد مساء الأربعاء بالعاصمة طرابلس، بأن تنفيذ الحظر جاء بناء على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت اللجنة أن الحظر سينفذ بشروط تتمثل في: إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجيات الناس الضرورية.

يستثنى من الحظر أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.

يُسمح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الـ8 حتى الساعة الــ2 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

تُقفل المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيا خلال مدة الحظر المقترح.

يُمنع نهائيا وجود أي تجمعات بكافة أشكالها وتتولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.

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