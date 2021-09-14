المجلس الرئاسي يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني وعبد الله اللافي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ويأتي اللقاء لبحث آخر المستجدات السياسية، وعدد من القضايا على الساحة المحلية.

وتناول اللقاء العديد من الملفات المهمة، في مقدمتها، الانتخابات المقبلة، واستعرض ملف المصالحة الوطنية، وبحث سبل استمرار الخطوات الكفيلة بإنجاحها.

كما بحث المجلس الرئاسي، مع رئيس الحكومة، نتائج الزيارات الخارجية، التي قام بها رئيس الوزراء، وكذلك المجلس الرئاسي، خلال الأيام الماضية، ونوقش ملف العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم التأكيد على أهمية التواصل، وتوطيد العلاقات مع هذه الدول في إطار الاحترام المتبادل، بما يعزز روابط التعاون المشترك معها.