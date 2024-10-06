المجلس الرئاسي يناقش ملفات متعلقة بحقوق الإنسان

عقده النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، اجتماعا مع وزير العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي.

وناقش الاجتماع، “عدد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودور الوزارة في دعم مشروع المصالحة الوطنية”.

وأكدت حليمة البوسيفي، “وضع وزارة العدل ملف حقوق الإنسان من أولوياتها، وإنها تسير بخطى تابثة في اتجاه تحقيق قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في ليبيا”.

فيما أكد النائبان “استمرار المجلس الرئاسي العمل من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات، ودعمه لوزارة العدل حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها”.