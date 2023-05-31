المجلس الرئاسي يُؤكد اهتمامه بالجنوب الليبي

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، أعيان مدينة غات.

وأكد الكوني في مستهل اللقاء، اهتمام المجلس الرئاسي بالجنوب الليبي الذي وصفه بالعمق الإستراتيجي للوطن، وحرصه تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

كما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن الكوني تأكيده، بأن سكان مناطق الجنوب لهم دور بارز في المحافظة على وحدة ليبيا طيلة السنو ات الماضية، بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته.

بدوره أثنى أعيان المدينة على جهود المجلس الرئاسي خلال مشروع المصالحة الوطني، ولم شمل الليبيين شعاره “ليبيا وطن الجميع”.