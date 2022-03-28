المجلس الرئاسي يُؤكد دعمه لجهود مكافحة الفساد

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم المجلس لجهود ديوان والمحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، تطبيقاً للقوانين والتشريعات النافذة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، مع رئيس الديوان خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة سليمان الشنطي.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن المنفي تأكيده، على أهمية العمل الذي يقوم به الديوان والهيئة، باعتبارهما مؤسستان رقابيتان مخولتان بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

وشدد المنفي على رئيسي الديوان والهيئة، بضرورة استمرار العمل على نفس الوثيرة، للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات.

من جهتهما، أكد شكشك والشنطي، على أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية، وفق خطط العمل الموضوعة من قبل المختصين، لضمان سير العمل في المؤسسات الحكومية بكل نزاهة وانسيابية.