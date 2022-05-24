المجلس الرئاسي يُؤكد دعمه للسلطة القضائية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، النائب العام المستشار الصديق الصور.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد وضع النائب العام، المنفي، في صورة عمل النيابات بتطبيقها للقوانين النافذة في القضايا المحالة إليها، ومتابعة اللجان المختصة التابعة لها بعمل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، للوقوف على معاملة النزلاء وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بجهود النيابة العامة في تعاملها مع القضايا المسندة إليها، مؤكداً دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية في إنجاز أعمالها على أكمل وجه.